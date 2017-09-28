Для начисления и уплаты страховых взносов действует такое правило. Организация обязана сообщать о подразделениях, которые наделила полномочиями по начислению выплат работникам (подп. 7 п. 3.4 ст. 431 НК РФ).

Какие именно обособленные офисы будут наделены такими полномочиями, компания решает сама. Чтобы сообщить о подразделениях, заполните рекомендованную форму, которую ФНС разместила на сайте nalog.ru в разделе «Страховые взносы 2017». Если компания сама выдает зарплату сотрудникам подразделения, сообщать в налоговую не требуется.