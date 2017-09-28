4628 сентября

Сообщать ли в инспекцию, что предприниматель нанял работников по трудовому договору или договору подряда?

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отвечает:

Если предприниматель уже состоит на учете в инспекции, сообщать о том, что он нанял работников, не нужно.

Как только предприниматель начнет выдавать зарплату и вознаграждения, потребуется перечислять взносы и подавать отчетность (п. 3.4 ст. 23 НК РФ). Встать на учет потребуется, если предприниматель наймет работников для деятельности, которая не связана с предпринимательской. Например, няню или водителя. Тогда предприниматель должен подать заявление физического лица о постановке на учет как плательщик страховых взносов в любую налоговую инспекцию (п. 7.2 ст. 83 НК РФ).

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