2129 сентября

Если участник ООО передает компании имущество для увеличения чистых активов, его стоимость не нужно включать в доходы. Новый законопроект исключает эту норму. А если доля участника в уставном капитале ООО превышает 50 процентов? Сейчас в такой ситуации действует специальная норма, которая разрешает не включать в доходы стоимость поступившего имущества.

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отвечает:

Эта норма сохранится.

 Если ООО получит имущество от участника с долей более 50 процентов, его стоимость не потребуется учитывать в доходах (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Но такие правила действуют при условии, что ООО не передаст полученное имущество, за исключением денежных средств, другим лицам в течение года. Если это условие не выполняется, то стоимость имущества нужно включить в доходы. Это ограничение также сохранится.

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