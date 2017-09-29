Эта норма сохранится.
Если ООО получит имущество от участника с долей более 50 процентов, его стоимость не потребуется учитывать в доходах (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).
- Важная статья:
- В бухучете дивиденды начисляют общей суммой
Но такие правила действуют при условии, что ООО не передаст полученное имущество, за исключением денежных средств, другим лицам в течение года. Если это условие не выполняется, то стоимость имущества нужно включить в доходы. Это ограничение также сохранится.
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