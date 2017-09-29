За возмещением прошлогодних пособий обращайтесь по-прежнему в ФСС.

Утвержденной формы заявления на возмещение пособия в 2016 году не было. Каждое региональное отделение ФСС разрабатывало свою форму (письмо ФСС России от 7 декабря 2016 г. № 02-09-11/04-03-27029).

Важная статья:

ФСС отказался возместить пособие

Возьмите в своем отделении ФСС образец заявления, чтобы исключить лишние придирки со стороны фонда. К заявлению приложите расчет по форме 4-ФСС за 2016 год и копии документов, которые подтверждают расходы на пособия. Полный список документов есть в приказе Минздравсоцразвития России от 4 декабря 2009 г. № 951н. Кроме того, фонд может потребовать у вас дополнительные документы. Например, трудовые книжки или трудовые договоры. Фонд перечислит деньги на счет в течение 10 календарных дней после того, как представите все документы.

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