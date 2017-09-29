Начинайте считать налог с момента, когда имущество стало основным средством в организации (письмо ФНС России от 5 сентября 2017 г. № БС-4-21/17597).

Важная статья:

Появился новый способ сэкономить налог на имущество

Но будьте готовы к пристальному вниманию проверяющих. Они потребуют доказательства, что у вас было право изначально учесть этот объект в товарах. Поэтому свое прежнее намерение продать имущество лучше подтвердить документами, например перепиской с потенциальным покупателем или предварительным договором купли-продажи.

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