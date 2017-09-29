Сотрудников можно прилечь к сверхурочной работе только с их согласия (ст. 99 ТК РФ).

Издайте приказ руководителя о том, что привлекаете работников к сверхурочной работе. В документе напишите причину, почему работники будут работать больше положенного.

Важная статья:

Чиновник ответил на вопросы о зарплате и трудовых проверках

Перечислите сотрудников, которых хотите привлечь, время начала и завершения работы сверх нормы и количество часов переработки. С приказом ознакомьте работников под подпись.