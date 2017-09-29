1929 сентября

Продаем через интернет верхнюю одежду. В начале сентября решили сделать скидки на зимние куртки. Заказов стало много. Операторы и кладовщики не успевают за рабочий день обработать заказы. Хотим на время ажиотажа привлекать работников к сверхурочной работе. Вправе ли мы увеличить рабочий день?

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отвечает:

Сотрудников можно прилечь к сверхурочной работе только с их согласия (ст. 99 ТК РФ).

Издайте приказ руководителя о том, что привлекаете работников к сверхурочной работе. В документе напишите причину, почему работники будут работать больше положенного.

Перечислите сотрудников, которых хотите привлечь, время начала и завершения работы сверх нормы и количество часов переработки. С приказом ознакомьте работников под подпись.

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