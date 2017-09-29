Не обязательно.
В приказе запишите напротив каждой фамилии работника фразу «С приказом ознакомлен и согласен/не согласен». Сотрудник выберет вариант ответа и напротив распишется. Тогда отдельное письменное согласие не нужно.
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Не обязательно.
В приказе запишите напротив каждой фамилии работника фразу «С приказом ознакомлен и согласен/не согласен». Сотрудник выберет вариант ответа и напротив распишется. Тогда отдельное письменное согласие не нужно.
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