2929 сентября

Обязательно ли брать с каждого работника письменное согласие на сверхурочную работу?

Темы:

отвечает:

Не обязательно.

В приказе запишите напротив каждой фамилии работника фразу «С приказом ознакомлен и согласен/не согласен». Сотрудник выберет вариант ответа и напротив распишется. Тогда отдельное письменное согласие не нужно.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем