2029 сентября

В положении о премировании написано, что работодатель вправе снизить премию, если сотрудник совершил дисциплинарный поступок. Но не сказано, на сколько процентов можно уменьшить бонус. Можно ли лишить работника всей премии?

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отвечает:

Да, руководитель вправе снизить премию на 100 процентов, если сумма зарплаты без премии будет выше минималки.

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