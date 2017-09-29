Да, руководитель вправе снизить премию на 100 процентов, если сумма зарплаты без премии будет выше минималки.
2029 сентября
В положении о премировании написано, что работодатель вправе снизить премию, если сотрудник совершил дисциплинарный поступок. Но не сказано, на сколько процентов можно уменьшить бонус. Можно ли лишить работника всей премии?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
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