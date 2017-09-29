Да, учтите премию.

Средний заработок рассчитывают по правилам из постановления Правительства РФ от 24.12.07 № 922. Периоды, когда за сотрудником сохранялся средний заработок, и выплаты за это время надо исключать (п. 5 постановления № 922). А премии, которые предусматривает система оплаты, наоборот, надо включать.

За каждый день командировки сотруднику полагается средний заработок (ст. 167 ТК РФ). Поэтому дни командировки и заработок за это время не надо включать в расчет будущих отпускных.

Сотрудник получил премию за выполнение задания. Ее не надо исключать.