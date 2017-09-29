8129 сентября

У нас работает пенсионер. В начале сентября он брал на две недели отпуск за свой счет. В октябре снова хочет пойти в такой же отпуск, но директор против. Работник утверждает, что неделя отпуска без сохранения зарплаты сохранилась у него с прошлого года. Вправе ли мы отказать работнику?

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отвечает:

Да, вправе.

Пенсионер имеет право на 14 дней отпуска за свой счет в год (ч. 4 ст. 128 ТК РФ). Причем рабочий год — то есть с месяца поступления в компанию (письмо Минтруда России от 06.10.16 № 14-2/ООГ-8948). Использовать 14 дней отпуска без сохранения зарплаты — это право пенсионера.

Дни ежегодного оплачиваемого отпуска, которые не использовал сотрудник, переносятся на следующий год (ч. 3 ст. 124 ТК РФ). Но для отпусков за свой счет такое же правило не действует. Поэтому, если сотрудник не использовал дни, они сгорают. Так как сотрудник уже отдыхал две недели, вы вправе отказать ему в отпуске.

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