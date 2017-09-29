Недостаточно одного лишь довода о том, что в акте нет подписи инспектора.

После выездной проверки инспекторы составляют акт (п. 1 ст. 100 НК РФ). В нем должны быть перечислены Ф.И.О. инспекторов, которые проводили выездную проверку (подп. 3 п. 3 ст. 100 НК РФ).

Инспектор вправе не ставить визу, если выбыл из числа проверяющих. Например, из-за болезни. Но тогда в акте вместо подписи должна стоять отметка, почему инспектор не завизировал акт. Эту информацию заверяет подписью руководитель проверяющей группы (п. 6.2 письма ФНС России от 25.07.13 № АС-4-2/13622).

Формально налоговики неправильно оформили акт. Но если инспекторы докажут, что вы неверно рассчитали налоги, то и судьи посчитают акт без подписи действительным (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.06.14 № Ф05-6192/2014).

В возражениях приведите аргументы, почему инспекторы незаконно начислили налоги. Например, если налоговики сняли расходы, обоснуйте, что подтвердили все суммы документами и расходы экономически обоснованы.