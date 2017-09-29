Да, вправе, но не более чем на 50 процентов.

С 2017 года предприниматели на вмененке с наемными сотрудниками вправе уменьшать налог на взносы за работников и за себя (п. 2 ст. 346.32 НК РФ). Бизнесмен уменьшает налог максимум наполовину (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). Если у бизнесмена нет наемных сотрудников, то он вправе уменьшить налог на взносы за себя без ограничений.

Отчетный период по ЕНВД — квартал (ст. 346.30 НК РФ). Сотрудница в третьем квартале работала и получала зарплату. Поэтому налог за этот квартал предприниматель вправе уменьшить максимум на 50 процентов. Если бы сотрудница была в отпуске за свой счет весь квартал, то предприниматель смог бы полностью уменьшить налог на свои взносы (письмо Минфина России от 23.05.13 № 03-11-11/18505).