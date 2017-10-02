112 октября

Обязанность участников ООО вносить вклады в имущество должна содержаться в уставе. Как быть, если в уставе такого положения нет?

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отвечает:

Стоимость имущества ООО должно будет включить в доходы.

В проекте прямо сказано: речь идет о вкладах, которые оформили в порядке гражданского законодательства. Участники сами определяют, будут ли они кроме взносов в уставный капитал вносить еще вклады в имущество. Если да, то такую обязанность нужно установить в уставе (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ).

Если вклады не предусмотрены в уставе, говорить о льготе вообще не приходится. В законодательстве есть и другие правила. Например, участники передают вклады на основании решения общего собрания. Как правило, их вносят пропорционально долям, если в уставе не предусмотрено другое. Если участники нарушат любое из этих правил, в том числе те, которые они заложили в уставе, стоимость имущества будет доходом ООО.

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