В строке 010 укажите кадастровый номер недвижимости, если он есть.

Условный номер впишите в строку 020, если не присвоен кадастровый номер. Его можно взять из Единого государственного реестра недвижимости. Если оба номера есть, строку 030 заполнять не обязательно.

Когда данных нет по строкам 010 и 020 — поставьте в строку 030 условный номер. Это может быть инвентарный номер, который присвоила объекту организация при постановке на учет, либо номер по документам БТИ (письмо ФНС России от 5 сентября 2017 г. № БС-4-21/17595).

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