Как застройщик выставляет счета-фактуры, зависит от условий договора с инвестором.

Возможно два варианта. Первый – застройщик выставляет инвестору сводный счет-фактуру на стоимость строительно-монтажных работ, товаров, услуг, которые он приобрел для строительства.

В качестве продавца в строке 2 застройщик указывает наименование своей компании. Второй вариант – застройщик перевыставляет инвестору каждый счет-фактуру, полученный от продавца. В строке 2 также будет наименование застройщика. В любом случае в книге продаж эти счета-фактуры регистрировать не нужно. Застройщик отражает их только в журнале учета.