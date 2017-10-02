252 октября

Как теперь должны выставлять счета-фактуры застройщики? Кого с 1 октября они будут указывать в счете-фактуре в качестве продавца?

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отвечает:

Как застройщик выставляет счета-фактуры, зависит от условий договора с инвестором.

Возможно два варианта. Первый – застройщик выставляет инвестору сводный счет-фактуру на стоимость строительно-монтажных работ, товаров, услуг, которые он приобрел для строительства.

В качестве продавца в строке 2 застройщик указывает наименование своей компании. Второй вариант – застройщик перевыставляет инвестору каждый счет-фактуру, полученный от продавца. В строке 2 также будет наименование застройщика. В любом случае в книге продаж эти счета-фактуры регистрировать не нужно. Застройщик отражает их только в журнале учета.

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