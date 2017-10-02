Застройщик в первой строке сводного счета-фактуры указывает суммарные данные по строительно-монтажным работам, во второй строке – суммарные данные по товарам, работам, услугам из счетов-фактур продавцов в доле, предъявленной инвестору.
542 октября
Как с 1 октября заполнять графы 2–11 сводного счета-фактуры?
редакция журнала «Учет в строительстве» отвечает:
- Формы по теме:
- Выписка из баланса, подтверждающая размер выручки для освобождения от уплаты НДС
- Выписка из Бухгалтерского баланса, подтверждающая размер выручки за время применения освобождения от уплаты НДС
- Заявление в инспекцию об отказе от применения льготы по НДС
- Заявление о возобновлении использования льготы по НДС
- Пример заполнения уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная