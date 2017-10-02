542 октября

Как с 1 октября заполнять графы 2–11 сводного счета-фактуры?

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Застройщик в первой строке сводного счета-фактуры указывает суммарные данные по строительно-монтажным работам, во второй строке – суммарные данные по товарам, работам, услугам из счетов-фактур продавцов в доле, предъявленной инвестору.

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