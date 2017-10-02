При ввозе товаров для строительства объектов недвижимости.

Например, застройщик приобрел материалы у продавца из Германии. Таможенную декларацию он регистрирует в части 2 журнала учета. Затем застройщик передает инвестору построенный объект и выставляет сводный счет-фактуру. В нем он указывает в том числе стоимость и сумму НДС по ввезенным материалам.

Застройщик зарегистрирует сводный счет-фактуру в части 1 журнала учета. В графах 10–12 нужно отразить не только счета-фактуры продавцов из сводного счета-фактуры, но и данные таможенной декларации. Для этого в графе 10 застройщик указывает наименование иностранного продавца, а в графе 12 – регистрационный номер таможенной декларации. Графу 11 «ИНН/КПП» заполнять не нужно.