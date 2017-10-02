Компания не заполняет приложение 7 к разделу 1. Вы заполняете приложение 6 к разделу 1.

Компании, которые применяют пониженные тарифы, заполняют в расчете по страховым взносам специальные приложения к разделу 1. В них организации рассчитывают, соответствуют ли они условиям для применения тарифа. Основания для пониженного тарифа разные, поэтому в расчете предусмотрено несколько приложений (приказ ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@).

Приложение 7 к разделу 1 заполняют некоммерческие организации, которые перечислены в подпункте 7 пункта 1 статьи 427 НК РФ.

Вы применяете льготу на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ, поэтому заполняете приложение 6 к разделу 1.