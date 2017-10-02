252 октября

Перевозим грузы и сдаем помещения в аренду. Грузоперевозки перевели на вмененку, доходы от аренды учитываем на упрощенке. Доходы от перевозки более 80 процентов. Вправе ли наша компания платить взносы по пониженным тарифам?

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отвечает:

У компании есть право на пониженный тариф по страховым взносам.

Компания на упрощенке, которая перевозит грузы, вправе применять пониженный тариф, если выполняет условия:

  • получает от льготной деятельности не менее 70 процентов доходов (п. 6 ст. 427 НК РФ);
  • доходы за налоговый период не превышают 79 млн рублей (подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ).

Компания применяет упрощенку ко всей деятельности в целом. При этом отдельные виды деятельности можно перевести на вмененку. Даже если вы платите ЕНВД с льготной деятельности, это не лишает компанию права на пониженный тариф по страховым взносам.

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