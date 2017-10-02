Да, организация теряет право на пониженный тариф, поэтому сумму страховых взносов нужно пересчитать по основному тарифу с начала расчетного периода.

Пониженные тарифы применяют плательщики страховых взносов. А к ним относятся компании в целом, включая обособленные подразделения. Организация теряет право на пониженный тариф, если доля доходов от реализации продукции и (или) оказания услуг по льготному виду деятельности составляет менее 70 процентов в общем объеме доходов, включая доходы обособленного подразделения.