Да, можно.
Главное заполните ее по той же форме, что и исходную декларацию. То есть сдавайте ту, которая действовала в корректируемом периоде.
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редакция журнала «Главбух» отвечает:
Да, можно.
Главное заполните ее по той же форме, что и исходную декларацию. То есть сдавайте ту, которая действовала в корректируемом периоде.
Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>
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