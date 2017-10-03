153 октября

Декларацию по налогу на прибыль сдавали на бумаге. Можно ли сдать уточненку по ней в электронном виде?

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отвечает:

Да, можно.

Главное заполните ее по той же форме, что и исходную декларацию. То есть сдавайте ту, которая действовала в корректируемом периоде.

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