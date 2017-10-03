33 октября

Сроки строительных работ подрядчики часто задерживают. Как их дисциплинировать?

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Подпишите с подрядчиком приложение к договору с графиком реализации проекта.

В документе обозначьте главные этапы работ. Можно выделить среди них те, которые повлияют на общий срок реализации всего проекта или приведут к санкциям по другим договорам.

В договоре или дополнительном соглашении к нему укажите последствия на случай просрочки по разным основаниям. Можно разделить основания просрочки на два вида в зависимости от того, виноват ли подрядчик. Соответственно, в одном случае предусмотрите санкции, в другом – продление сроков. Письменно фиксируйте причины и детали просрочки. Например, в акте или уведомлении.

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