Подпишите с подрядчиком приложение к договору с графиком реализации проекта.

В документе обозначьте главные этапы работ. Можно выделить среди них те, которые повлияют на общий срок реализации всего проекта или приведут к санкциям по другим договорам.

Важная статья:

При поэтапной сдаче работ выручку надо отражать на дату подписания акта

В договоре или дополнительном соглашении к нему укажите последствия на случай просрочки по разным основаниям. Можно разделить основания просрочки на два вида в зависимости от того, виноват ли подрядчик. Соответственно, в одном случае предусмотрите санкции, в другом – продление сроков. Письменно фиксируйте причины и детали просрочки. Например, в акте или уведомлении.