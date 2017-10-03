303 октября

Заказчик не подписывает акт приемки работ и отказывает в оплате. Объясняет это тем, что нет доказательств работ. Как исключить такие необоснованные отказы?

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отвечает:

Укажите в договоре закрытый перечень оснований для отказа в приемке.

Чаще всего у заказчика претензии к качеству работ или их составу. Для таких ситуаций предусмотрите в договоре срок для устранения недостатков и повторной приемки работ. Можно пойти на такое условие: подрядчик компенсирует затраты заказчика на дополнительные работы. Например, договоритесь, что заказчик вправе удержать часть вознаграждения подрядчика на сумму такой компенсации.

Также согласуйте в договоре, какие документы признаются сторонами надлежащей приемкой результатов работ. Например, акты приемки-передачи по утвержденной в договоре форме. Акты по форме КС-2, КС-3 не используйте, ведь в них не видны замечания к качеству работ.

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