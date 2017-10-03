Плановые объемы выплат за счет субсидии на госзадание в плане финансово-хозяйственной деятельности формируйте с учетом нормативных затрат.

Но они не обязательно должны строго соответствовать по объему и назначениям нормативным затратам, которые учредитель использовал для расчета субсидии на госзадание. Показатели, которые отражают в плане ФХД в течение срока выполнения госзадания, можно указывать с превышением нормативных затрат. Об этом сказано в пункте 12 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности. Главное, чтобы превышение не повлияло на выполнение показателей, которые характеризуют качество и объем оказываемых услуг или выполняемых работ.