43 октября

Должны ли расходы по плану ФХД в части средств субсидии на выполнение госзадания соответствовать расчету нормативных затрат?

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отвечает:

Плановые объемы выплат за счет субсидии на госзадание в плане финансово-хозяйственной деятельности формируйте с учетом нормативных затрат.

Но они не обязательно должны строго соответствовать по объему и назначениям нормативным затратам, которые учредитель использовал для расчета субсидии на госзадание. Показатели, которые отражают в плане ФХД в течение срока выполнения госзадания, можно указывать с превышением нормативных затрат. Об этом сказано в пункте 12 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности. Главное, чтобы превышение не повлияло на выполнение показателей, которые характеризуют качество и объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

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