Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на выполнение государственного задания учреждение может использовать в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых это учреждение создано.

При этом нормативно-правовыми актами может быть предусмотрен возврат в соответствующий бюджет остатка субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, если учреждение не выполнило госзадание в объеме, соответствующем невыполненным показателям по объему оказываемых услуг.