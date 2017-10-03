93 октября

Можно ли направить экономию субсидии на выполнение госзадания на закупки в рамках приносящей доход деятельности?

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отвечает:

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на выполнение государственного задания учреждение может использовать в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых это учреждение создано.

При этом нормативно-правовыми актами может быть предусмотрен возврат в соответствующий бюджет остатка субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, если учреждение не выполнило госзадание в объеме, соответствующем невыполненным показателям по объему оказываемых услуг.

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