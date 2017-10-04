Не вправе.

Перед тем как использовать кассу, ее надо зарегистрировать в инспекции. Сделать это должен ее пользователь, то есть компания, которая применяет ККТ при расчетах. Наименование и ИННэтой компании надо печатать на кассовом чеке.

Законодательство не запрещает передавать ККТ в аренду другим пользователям (п. 2 ст. 209, п. 1 ст. 607 ГК РФ). Но тогда аппарат регистрирует в инспекции арендатор, который использует кассу, а не собственник.

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