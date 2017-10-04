Да, можно.

Если поставщик применяет упрощенку, он не признается плательщиком НДС. Но по своей инициативе или по просьбе контрагента компания может выставлять счета-фактуры с выделенной суммой налога. В таких случаях выделенный НДС она обязана перечислить в бюджет (п. 5 ст. 173 НК РФ).

Значит, покупатели тоже вправе заявить вычет, так как не наносят ущерб бюджету. Это подтверждают судьи (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.06.16 № А78-2859/2015).

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