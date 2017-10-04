74 октября

Вправе ли покупатель заявить вычет, если продавец в строке 2а счета-фактуры вместо адреса записал номер абонентского ящика?

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отвечает:

Да, вправе, если такая ошибка не мешает инспекции идентифицировать продавца.

Адрес продавца — обязательный реквизит счета-фактуры, который определяет его местонахождение в соответствии с уставом (подп. 2 п. 5 ст. 169 НК РФ).

Вместе с тем ошибки в счете-фактуре, которые не препятствуют инспекции на проверке идентифицировать стороны, наименование товаров, ставку и сумму НДС, не будут основанием для отказа в вычетах (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ). Если в счете-фактуре не тот адрес, инспекторы могут определить продавца по названию и ИНН.

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