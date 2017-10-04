Вы вправе признать задолженность безнадежной, даже если компания не предпринимала меры по взысканию долга.

Инспекторы на местах считают, что списывать можно только те долги, которые компания пыталась взыскать. Иначе расходы необоснованны. Но в кодексе нет такого требования. К безнадежным относятся долги, по которым истек срок исковой давности (п. 2 ст. 266 НК РФ). Поэтому, даже если инспекторы снимут расходы, отбиться от претензий получится в суде (постановления федеральных арбитражных судов Центрального округа от 17.10.13 № А48-4654/2012, Московского округа от 14.09.12 № А40-85915/11-91-367).

Чтобы учесть расходы, подтвердите, что долг стал безнадежным. Для этого нужна первичка, на основании которой возник долг, ведомости инвентаризации и приказ руководителя на списание (письмо Минфина России от 08.04.13 № 03-03-06/1/11347).