Не начисляйте взносы и не удерживайте НДФЛ.

Расходы на командировку освобождены от НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ). Сотрудник не успел на рейс, но это не значит, что он получил экономическую выгоду от билета. Использовать его в личных целях работник уже не сможет.

Взносы тоже начислять не нужно. Стоимость неиспользованного билета — это убытки компании, а не доход работника.

Фонды иногда доначисляют взносы на стоимость пропавшего билета. Но незаконные доначисления можно оспорить в суде. Практика в пользу компаний (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30.01.17 № Ф06-17074/2016).