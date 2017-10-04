34 октября

Перед каждым выездом мы проводим медосмотр водителей. Здоровье сотрудников было в порядке. Но в прошлом году сотрудник потерял сознание, выехал на встречку и попал в аварию. Машину отремонтировали. Вправе ли мы взыскать с водителя стоимость ремонта?

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отвечает:

Нет, стоимость ремонта с работника взыскать нельзя.

Работодатель вправе взыскать с работника материальный ущерб. Например, расходы на ремонт (ст. 238 ТК РФ). Но из правила есть одно исключение — ущерб нельзя взыскать, если на поездку работника повлияли события непреодолимой силы (ст. 239 ТК РФ).

В Трудовом кодексе нет определения непреодолимой силы, но такое понятие есть в Гражданском кодексе. Непреодолимые — это обстоятельства, которых невозможно избежать или которые невозможно устранить (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Ваш сотрудник не мог предотвратить аварию, так как потерял сознание. А значит, требовать у работника расходы на ремонт нет оснований.

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