Нет, стоимость ремонта с работника взыскать нельзя.

Работодатель вправе взыскать с работника материальный ущерб. Например, расходы на ремонт (ст. 238 ТК РФ). Но из правила есть одно исключение — ущерб нельзя взыскать, если на поездку работника повлияли события непреодолимой силы (ст. 239 ТК РФ).

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В Трудовом кодексе нет определения непреодолимой силы, но такое понятие есть в Гражданском кодексе. Непреодолимые — это обстоятельства, которых невозможно избежать или которые невозможно устранить (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Ваш сотрудник не мог предотвратить аварию, так как потерял сознание. А значит, требовать у работника расходы на ремонт нет оснований.