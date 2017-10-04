Да, инспекторы вправе запросить любые документы, которые необходимы для проверки (п. 12 ст. 89, п. 1 ст. 93 НК РФ).
Если не представите бумаги, то налоговая оштрафует компанию на 200 рублей за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, инспекторы вправе запросить любые документы, которые необходимы для проверки (п. 12 ст. 89, п. 1 ст. 93 НК РФ).
Если не представите бумаги, то налоговая оштрафует компанию на 200 рублей за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).
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