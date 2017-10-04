664 октября

У нас выездная проверка. Инспекторы требуют представить оборотно-сальдовые ведомости и главную книгу. Вправе ли инспекторы запрашивать эти документы?

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отвечает:

Да, инспекторы вправе запросить любые документы, которые необходимы для проверки (п. 12 ст. 89, п. 1 ст. 93 НК РФ).

Если не представите бумаги, то налоговая оштрафует компанию на 200 рублей за каждый документ (п. 1 ст. 126 НК РФ).

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