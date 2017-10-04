244 октября

У нас стоит система видеонаблюдения, учли ее как основное средство, так как общая стоимость объекта превышает 100 тыс. рублей. Приобрели еще две камеры, каждая за 15 тыс. рублей. Вправе ли мы списать их стоимость единовременно?

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отвечает:

Есть основания списать расходы сразу. Но не исключено, что такую позицию потребуется доказывать в суде.

Налоговики считают, что из-за дополнительного оборудования у системы видеонаблюдения улучшились технические характеристики: она охватывает большую площадь. Поэтому, если компания поставила еще две камеры, она дооборудовала основное средство. Значит, надо увеличить первоначальную стоимость системы и списывать расходы через амортизацию (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Есть основания единовременно учесть затраты. Система видеонаблюдения состоит из нескольких камер. Их легко можно переставлять, заменять, использовать по отдельности. Стоимость каждой камеры не превышает 100 тыс. рублей. Такие аргументы помогают защитить расходы (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.10.11 № А05-11812/2010).

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