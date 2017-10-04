Если вы переведете деятельность на вмененку, то потребуется платить ЕНВД. Если нет — то включите выручку в доходы на упрощенке.

Покупатели отдельно оплачивают подшив одежды, которую приобрели в магазине. Договор розничной купли-продажи не предусматривает услуги портного. Это отдельный вид бизнеса, даже если подшивать одежду вы будете только своим покупателям. Налоговики, которых мы опросили, считают так же.

Перешив одежды относится к бытовым услугам (распоряжение Правительства РФ от 24.11.16 № 2496-р). Эту деятельность компания вправе перевести на вмененку (п. 1 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.03 № 299–35). Для этого подайте заявление по форме ЕНВД-1 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@).

Если вы не будете переводить бизнес на вмененку, с доходов от него потребуется платить упрощенный налог. Перед выбором режима рассчитайте, какой налог будет меньше.