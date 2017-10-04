Минимум 1000 рублей.

Компании, у которых не было движений по счету и кассе, вправе сдать единую декларацию (утв. приказом Минфина России от 10.07.07 № 62н). Подать отчетность надо не позднее 20 января (п. 2 ст. 80 НК РФ). Она заменит декларации по налогу на прибыль и НДС.

Если компания не сдала в срок нулевую декларацию, штраф — 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). Но при смягчающих обстоятельствах можно снизить сумму в суде (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.12 № А26-10442/2011). Например, если нарушение у компании первое.