274 октября

Мы зарегистрировались в прошлом году. Операций никаких не было, движений по расчетному счету тоже. Но единую упрощенную декларацию мы сдали только 1 февраля. Какой будет штраф?

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отвечает:

Минимум 1000 рублей.

Компании, у которых не было движений по счету и кассе, вправе сдать единую декларацию (утв. приказом Минфина России от 10.07.07 № 62н). Подать отчетность надо не позднее 20 января (п. 2 ст. 80 НК РФ). Она заменит декларации по налогу на прибыль и НДС.

Если компания не сдала в срок нулевую декларацию, штраф — 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). Но при смягчающих обстоятельствах можно снизить сумму в суде (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.12 № А26-10442/2011). Например, если нарушение у компании первое.

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