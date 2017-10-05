Нет, не все.

Это правило действует только для казенных учреждений. Они перечисляют обеспечение заявки по КВР 853 «Уплата иных платежей» и статье 290 «Прочие расходы» КОСГУ (разд. 3 Указаний № 65н). Когда заказчик вернет залог, кассовый расход в учете восстановите по тем же кодам.

У бюджетных и автономных учреждений расчеты по обеспечению заявок уменьшают остаток на лицевом счете и при этом не являются расходами. Такие операции связаны с источниками финансирования дефицита средств. Поэтому денежное обеспечение перечисляйте по коду 610 «Выбытие со счетов бюджетов» КОСГУ. Когда залог вернут, отразите операцию по статье 510 «Поступление на счета бюджетов» КОСГУ (письма Минфина России от 1 августа 2016 г. № 02-06-10/45133, Федерального казначейства от 19 января 2016 г. № 07-04-05/02-35).

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