165 октября

Если учреждение получило исполнительный лист по кредиторской задолженности, может ли бухгалтер учесть все затраты по КВР 831?

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отвечает:

Нет.

Основной долг оплатите по кодам, которые надо было бы применять при добровольной оплате долга. Долг по закупкам – по группе КВР 200, долг по зарплате – по группе КВР 100. Компенсацию за задержку выплат – по КВР 853 (письмо Минфина России от 2 августа 2016 г. № 02-05-10/45222).

Все дополнительные перечисления относите на КВР 831. Расходы на возмещение судебных издержек истцам (госпошлины) оплачивайте по КВР 831 в увязке со статьей 290 КОСГУ.

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