В табеле учета за субботу поставьте два кода: работа в выходной и командировка.

За все дни командировки в табеле работодатель ставит код К (постановление Госкомстата России от 05.01.04 № 1). День прилета тоже командировка. За каждый день, отмеченный кодом К, сотруднику положены суточные и средний заработок.

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Больше нет журнала учета командировок

За работу в выходной день сотруднику положены отгул и одинарный оклад или оплата в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). В табеле этот день отмечают РВ.

Если сотрудник работал в командировке в выходной, то ему положен двойной оклад или одинарный оклад и отгул. Также необходимо выплатить суточные за рабочий выходной командировки (п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749, письмо Минтруда от 25.12.13 № 14-2-337). В такой ситуации специалисты Роструда рекомендуют ставить в табеле код РВ (письмо от 04.03.13 № 164-6-1). Но тогда из документа будет не ясно, что надо начислить еще и суточные. Поэтому поставьте в табеле двойной код К/РВ. Так рекомендует Минтруд (письмо от 14.02.13 № 14-2-291).

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