Нет, не вправе. Запишите оклад 30 тыс. рублей, а через три месяца переделайте штатное расписание и заключите с работником дополнительное соглашение к трудовому договору.

Оплата труда, в том числе размер оклада, — это обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК РФ). Работодатель обязан выдавать одинаковую зарплату за равноценный труд (ст. 22 ТК РФ). Сотрудник на испытательном сроке будет выполнять ту же работу, что и после испытания. А значит, компания не вправе установить в договоре два оклада.

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На внутреннего совместителя оформляйте два трудовых договора

Чтобы повысить оклад после испытания, внесите изменения в штатное расписание. Запишите там новый оклад — 40 тыс. рублей. А затем заключите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).