275 октября

15 октября к нам приходит новый работник. Директор договорился с ним, что зарплата на испытательном сроке составит 30 тыс. рублей. После трех месяцев мы увеличим оклад новичку до 40 тыс. рублей. Вправе ли мы записать в штатном расписании и в трудовом договоре два оклада — до и после окончания испытательного срока?

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отвечает:

Нет, не вправе. Запишите оклад 30 тыс. рублей, а через три месяца переделайте штатное расписание и заключите с работником дополнительное соглашение к трудовому договору.

Оплата труда, в том числе размер оклада, — это обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК РФ). Работодатель обязан выдавать одинаковую зарплату за равноценный труд (ст. 22 ТК РФ). Сотрудник на испытательном сроке будет выполнять ту же работу, что и после испытания. А значит, компания не вправе установить в договоре два оклада.

Чтобы повысить оклад после испытания, внесите изменения в штатное расписание. Запишите там новый оклад — 40 тыс. рублей. А затем заключите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

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