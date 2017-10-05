Инспекторы требуют налог с арендной платы, но есть основания не удерживать НДФЛ.

По мнению Минфина, если компания оплачивает за сотрудника аренду квартиры, он получает доход в натуральной форме (письмо от 29.12.16 № 03-04-05/79264). Такой же позиции придерживаются инспекторы на местах.

У компании есть основания не удерживать НДФЛ. ВС РФ в обзоре от 21.10.15 сообщил, что сотрудник не получает доход, если компания оплачивает квартиру в своих интересах. В частности, чтобы привлечь нужных работников. Этот обзор ФНС довела до инспекторов на местах (письмо от 03.11.15 № СА-4-7/19206@).

Если вы решили не удерживать налог со стоимости аренды, то в случае спора сошлитесь на письмо ФНС и выводы судей.