Безопаснее выбить чек, когда покупатель положил деньги в ячейку.

Продавец обязан выдать чек, если покупатель оплачивает товар пластиковой картой или наличными (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). В законе сказано, что кассу надо использовать в момент расчета с покупателем (п. 1 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ).

Клиент рассчитывается тогда, когда вносит деньги. Безопаснее в этот момент пробить чек. Несмотря на то что сумма лежит в ячейке, эти деньги клиенту уже не принадлежат. Если не пробить чек, есть риск, что инспекторы оштрафуют на 75–100 процентов от суммы покупки (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).