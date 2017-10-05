205 октября

Продаем квартиры «физикам» за наличный расчет. Деньги клиенты кладут в банковскую ячейку, а мы их забираем только после того, как право собственности перейдет к покупателю. Надо ли пробивать чеки при таких расчетах и в какой момент — когда покупатель кладет деньги в ячейку или когда мы забираем деньги из ячейки?

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отвечает:

Безопаснее выбить чек, когда покупатель положил деньги в ячейку.

Продавец обязан выдать чек, если покупатель оплачивает товар пластиковой картой или наличными (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). В законе сказано, что кассу надо использовать в момент расчета с покупателем (п. 1 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ).

Клиент рассчитывается тогда, когда вносит деньги. Безопаснее в этот момент пробить чек. Несмотря на то что сумма лежит в ячейке, эти деньги клиенту уже не принадлежат. Если не пробить чек, есть риск, что инспекторы оштрафуют на 75–100 процентов от суммы покупки (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

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