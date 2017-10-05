Маркировать брелоки не требуется.

Компании обязаны маркировать только одежду из натурального меха. Перечень изделий есть в приложении 1 к Правилам (утв. постановлением Правительства РФ от 11.08.16 № 787). Это товары с кодами 4303 10 901 0–4303 10 908 0 по номенклатуре ТН ВЭД (утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.12 № 54). Например, шубы из норки, нутрии, песца.

Важная статья:

О продажной стоимости и отгруженных товарах

Брелок — это не предмет одежды. По товарной номенклатуре он относится к ювелирным украшениям. Значит, требования о маркировке на эти изделия не распространяются.