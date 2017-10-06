Нет, если компания заранее получила согласие клиента на e-mail или sms-рассылку (ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ).

Согласие можно получить любым способом: записать в договоре, попросить заполнить анкету. Анкеты и другие бумаги безопаснее хранить. Если у контролеров возникнут претензии, компания сможет доказать, что клиент получал сообщения добровольно (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.15 № Ф07-5370/2015). Если рассылку отправить без согласия клиента, то возможен штраф от 100 до 500 тыс. рублей (ст. 14.3 КоАП РФ).

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