Да, можно, но безопаснее мирно разрешить конфликт.

Исключить участника из ООО можно только через суд, если он грубо не исполняет обязанности, чинит вред и ущерб компании. Например, не приходит на общее собрание. Чтобы обратиться в суд, заявитель должен иметь не менее 10 процентов доли уставного капитала (ст. 10 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Вот только доказать, что участник грубо нарушает свои обязанности, непросто.

Судьи такие доводы не принимают (определение ВС РФ от 08.10.14 № 306-ЭС14-14, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.01.16 № Ф06-4285/2015). Постарайтесь решить конфликт миром. Есть два способа. Первый — установите в уставе порядок выхода участника из ООО, если есть разногласия (ч. 2 ст. 12 закона № 14-ФЗ). Второй — заключите корпоративный договор, где запишите условия, при которых один участник вправе единолично принимать решения (ст. 67.2 ГК РФ).

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