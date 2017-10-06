136 октября

Внешний совместитель принесла документы на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Вправе ли мы выдать пособие внешнему совместителю?

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отвечает:

Да, конечно.

Один из родителей вправе получить единовременное пособие при рождении ребенка по месту работы, службы или учебы (п. 25 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

Закон не устанавливает, что пособие выдают только по основному месту работы. Поэтому выдайте пособие на основании документов, которые перечислены в пункте 28 Порядка № 1012н. Это заявление, справка из ЗАГСа, справка с места работы супруга о том, что он не получал пособие. Дополнительно возьмите у сотрудницы справку о том, что на основном месте работы она не получает выплату.

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