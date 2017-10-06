Включите в доходы 700 тыс. рублей.

Компания на упрощенке учитывает доходы, когда получит оплату от покупателя (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Оплатить работы заказчик может как деньгами, так и иным способом, например взаимозачетом.

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Как удержаться на упрощенке до конца 2017 года

Ваш заказчик должен за работу 700 тыс. рублей. Эту сумму вы отразите в акте выполненных работ.

Вы со своей стороны должны контрагенту неустойку. Заказчик перечислит разницу между задолженностью за работы и неустойкой. То есть вы проведете зачет взаимных требований, и контрагент погасит весь долг — 700 тыс. рублей, которые и нужно признать в доходах. Зачет неустойки в счет долга за заказ оформите актом.

Заказчик оплатил работы компании двумя способами, поэтому в книге учета доходов и расходов отразите выручку в двух строках. В первой запишите 660 тыс. рублей. Подтверждающие документы — акт выполненных работ и платежка. Во второй строке поставьте 40 тыс. рублей. Документы — акт и соглашение о зачете.