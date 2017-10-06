Нужно вести раздельный учет. Если расходы от продажи участка меньше 5 процентов, НДС можно не распределять.

Реализация земельных участков освобождена от НДС (подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ). Остальная деятельность компании облагается налогом. А если организация одновременно совершает операции, которые облагаются и не облагаются НДС, нужно вести раздельный учет (п. 4 ст. 149 НК РФ). Иначе компания не вправе принимать налог к вычету и учитывать его в расходах.

Порядок ведения раздельного учета глава 21 НК РФ не устанавливает. Разработайте его самостоятельно и пропишите в учетной политике. Например, для облагаемых и необлагаемых операций можно открыть отдельные субсчета. А НДС с расходов, которые относятся сразу к двум видам операций, распределять пропорционально выручке без налога (письмо Минфина России от 18.08.09 № 03-07-11/208).

НДС можно не распределять только в одном случае. Если доля расходов по операциям без НДС не превышает 5 процентов от общих расходов. В этом случае весь входной налог можно принять к вычету (письмо Минфина России от 19.08.16 № 03-07-11/48590).