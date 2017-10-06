Вы вправе оплатить пособие по первому больничному. Чтобы оплатить второй листок, сотрудник должен его закрыть.

Выдать больничное пособие можно только на основании правильно оформленного листка (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). К оплате можно принять листок, у которого есть продолжение. В графе «Приступить к работе» должно стоять «Продолжает болеть». Также врач должен написать номер и дату выдачи нового листка (п. 60 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.08.07 № 514). Если в первом листе заполнены эти реквизиты, назначьте по нему пособие в течение 10 календарных дней. Деньги выдайте с ближайшей зарплатой (ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ).

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Сотрудник вместо больничного принес справку от врача

Листок без отметки о закрытии компания не вправе оплачивать. Сообщите сотруднику, что он получит пособие, только если закроет больничный.

Работник не пришел на прием вовремя и вышел на работу, поэтому врач может поставить в листке отметку о нарушении режима. В этом случае фонд требует снизить пособие — оплатить его из МРОТ. Но снижать пособие нужно, только если работник пропустил прием по неуважительной причине.

Если компания считает причину уважительной, пособие можно не снижать. Но тогда возможны споры с фондом. Защищать право на пособие получается в суде (постановления арбитражных судов Московского округа от 08.06.16 № Ф05-7209/2016, Северо-Кавказского округа от 16.11.15 № Ф08-8335/2015).