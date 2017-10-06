Вы вправе списать расходы на добровольный осмотр за рубежом.

Работодатели обязаны за свой счет проводить обязательные медицинские осмотры. Осмотры проводят медицинские организации, которые зарегистрированы в России и имеют лицензию (п. 4приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н). Любой медицинский осмотр за границей будет не обязательным, а добровольным.

Расходы на добровольный медицинский осмотр можно списать. Для этого предусмотрите условие об оплате осмотров в трудовом или коллективном договоре с работниками.

Чтобы избежать споров с инспекторами на проверке, обоснуйте расходы. Например, поясните в документах, что обследовать определенные виды болезней можно только в Германии. Тогда расходы можно будет учесть в качестве оплаты труда (п. 25 ч. 2 ст. 255 НК РФ). Аналогичного мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина России от 19.11.15 № 03-03-07/67078). Со стоимости добровольных осмотров безопаснее заплатить НДФЛ и взносы.