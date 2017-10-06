106 октября

Производим бытовую химию для сада и огорода. В октябре проводим обязательный медосмотр сотрудников, которые занимаются вредной работой. Один работник сильно заболел. По условиям коллективного договора мы отправили его на осмотр в Германию, где есть необходимые специалисты. Вправе ли мы списать такие расходы?

Темы:

отвечает:

Вы вправе списать расходы на добровольный осмотр за рубежом.

Работодатели обязаны за свой счет проводить обязательные медицинские осмотры. Осмотры проводят медицинские организации, которые зарегистрированы в России и имеют лицензию (п. 4приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н). Любой медицинский осмотр за границей будет не обязательным, а добровольным.

Расходы на добровольный медицинский осмотр можно списать. Для этого предусмотрите условие об оплате осмотров в трудовом или коллективном договоре с работниками.

Чтобы избежать споров с инспекторами на проверке, обоснуйте расходы. Например, поясните в документах, что обследовать определенные виды болезней можно только в Германии. Тогда расходы можно будет учесть в качестве оплаты труда (п. 25 ч. 2 ст. 255 НК РФ). Аналогичного мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина России от 19.11.15 № 03-03-07/67078). Со стоимости добровольных осмотров безопаснее заплатить НДФЛ и взносы.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем