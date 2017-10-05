365 октября

Веду учет у предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Бизнесмен ушел на налоговые каникулы до 2018 года. Вправе ли он отказаться от книги учета доходов и расходов на этот период?

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отвечает:

Нет, книга учета необходима.

Предприниматели на упрощенке обязаны вести книгу учета доходов и расходов. В книге бизнесмены определяют налоговую базу и считают налог (ст. 346.24 НК РФ).

Специальных правил для бизнесменов, которые используют налоговые каникулы, в кодексе нет. Предприниматели на каникулах тоже определяют базу по упрощенке и налог, пускай и по ставке 0 процентов. А значит, книгу надо вести. Иначе налоговики на проверке могут оштрафовать на 10 тыс. рублей (ст. 120 НК РФ).

Книгу можно вести на бумаге или в электронном виде. Чтобы не потерять данные, безопаснее раз в год распечатывать книгу. Для этого пронумеруйте и прошнуруйте каждый лист книги. Общее число листов запишите на последней странице книги и заверьте у бизнесмена.

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